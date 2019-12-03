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Сериал СТБ Любовь. Побочный эффект расскажет извечную историю о погоне за молодостью и привлекательностью. Но не думайте, что это очередная мыльная опера для домохозяек – семейная драма женщины за 40 неожиданным образом превратится в полномасштабный детектив!

Жизнь Валерии удалась – она добилась успеха и на профессиональном поприще, и на личном фронте. Женщина счастлива замужем, зарабатывает на жизнь любимым делом. У нее нет нужды просиживать штаны в опостылевшем офисе с 9 до 6, ведь к сорока годам Лера уже реализовалась как успешная писательница. Ее романы читают и любят. Что еще нужно для счастья? Валерия считала, что у нее есть все. А потом она встретила старую подругу Ирину.

Главная героиня сериала Любовь. Побочный эффект только что отпраздновала юбилей. Ира не постеснялась напомнить ей о том, что старость уже близко. Скоро Лера перестанет быть привлекательной для мужчин.

Ядовитые слова Ирины достигли своей цели: Валерия решилась на пластическую операцию. Она ложится в клинику, чтобы вернуть уходящую молодость. Там она встречает популярную актрису Магдалену, о чьей смерти трубили во всех новостях… Но как это возможно? С этого момента жизнь Валерии круто меняется. Не пропустите историю о приключениях писательницы – смотрите все серии Любовь. Побочный эффект на официальном сайте СТБ.

В ролях: Светлана Тимофеева-Летуновская, Дмитрий Лавров, Юлия Такшина, Светлана Зеленковская, Михаил Дорожкин, Павел Делонг, Олег Шушпанников

Автор сериала: Оксана Байрак
Сценаристы: Оксана Байрак и Галина Сальгарелли
Режиссер: Юрий Попович
Продюсеры:  Маргарита Кржижевская и Оксана Байрак
Количество серий: 4

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