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Video: Любовь. Побочный эффект: 1 серия смотреть онлайн — 06.07.2021

Смотреть онлайн сериал Любовь. Побочный эффект - 1 серия от 06.07.2021. Детективный фильм Любовь. Побочный эффект серия 1 уже на сайте
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Любовь. Побочный эффект | 06.07.2021 | 2021

В детективном сериале Любовь. Побочный эффект 1 серии от 06.07.2021 зрители познакомятся с главной героиней Валерией. К Лере на день рождения из Парижа прилетела подруга юности Ира. Женщины давно не виделись, поэтому решили поехать прихорошиться к праздничному ужину и посплетничать о жизни. Во время прогулки Лера призналась, что она потеряла вкус к жизни: по ночам пишет свои детективы, а днем ​​занимается домашними делами – никакого разнообразия. Ирка предлагает подруге кардинально изменить образ жизни – сделать пластику лица, ведь мужчины не любят однообразия, поэтому и начинают заглядываться на молодых девушек. Согласится ли главная героиня сериала Любовь. Побочный эффект на кардинальное изменение образа? Узнайте в 1 серии.

Но сюрпризы для Леры только начинаются. Ее муж Игорь пригласил на праздничный ужин своего давнего друга Кирилла. Валерия не ожидала видеть такого гостя на пороге. Ведь 20 лет назад они с Кириллом встречались и собирались сыграть свадьбу. Смотрите онлайн сериал Любовь. Побочный эффект 1 серия, чтобы узнать, о чем говорили друзья юности?

Смотреть онлайн все серии сериала Любовь. Побочный эффект

Смотреть онлайн сериал Любовь. Побочный эффект – 2 серия от 06.07.2021

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