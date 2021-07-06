В детективном сериале Любовь. Побочный эффект 3 серия от 06.07.2021 Лера и Наташа обсуждают ночной побег Магдалены из клиники. Женщины не могут понять, что происходит вокруг. Почему в атмосфере спокойствия и релакса пациентки сходят с ума. Лера замечает, что все женщины, которые оказались здесь, как будто лишние для своих мужей. Их семьи на грани развода, за которым следует раздел многомиллионного имущества. Подтвердятся ли опасения Валерии? Узнайте в 3 серии сериала Любовь. Побочный эффект.

Тем временем Ира узнает, что у Игоря есть любовница Яна, которая беременна от него. Как отреагирует женщина на такую ​​новость? Расскажет ли Валерии об измене мужа? Смотрите онлайн в сериале Любовь. Побочный эффект 3 серия.

Смотреть онлайн все серии сериала Любовь. Побочный эффект

Смотреть онлайн сериал Любовь. Побочный эффект – 4 серия от 06.07.2021