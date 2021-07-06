У детективному серіалі Кохання. Побічний ефект 3 серія від 06.07.2021 Лера і Наташа обговорюють нічну втечу Магдалени з клініки. Жінки не можуть зрозуміти, що діється навколо. Чому в атмосфері спокою та релаксу пацієнтки божеволіють. Лера помічає, що всі жінки, які опинилися тут, ніби зайві для своїх чоловіків. Їхні сім’ї на межі розлучення, за яким слідує розподіл багатомільйонного майна. Чи підтвердяться побоювання Валерії? Дізнайтеся в 3 серії серіалу Кохання. Побічний ефект.

Тим часом Іра дізнається, що Ігор має коханку Яну, яка вагітна від нього. Як відреагує жінка на таку новину? Чи розповість Валерії про зраду чоловіка? Дивіться онлайн в серіалі Кохання. Побічний ефект 3 серія.

Дивитися онлайн всі серії серіалу Кохання. Побічний ефект

Дивитися онлайн серіал Кохання. Побічний ефект – 4 серія від 06.07.2021