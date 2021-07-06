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У детективноиму серіалі Кохання. Побічний ефект 4 серії від 06.07.2021 Валерія телефонує Кирилу, щоб попросити про допомогу, але чоловік не бере слухавку. У відчаї головна героїня набирає номер подруги Ірини, і саме в цю мить до кімнати заходить лікар Черновський. Застукавши пацієнтку з телефоном у руках, лікар починає їй погрожувати. Чи зможе Валерія вибратися живою з клініки ? Дізнайтеся в 4 серії серіалу Кохання. Побічний ефект.
У лікарні до Магдалени почала повертатися пам’ять. До неї поспішає Кирило, аби взяти покази та у всьому розібратися. Чи спіймає слідчий злочинців? Чи врятує Валерію? Дивіться онлайн у серіалі Кохання. Побічний ефект 4 серії.
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