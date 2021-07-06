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Video: Любовь. Побочный эффект: 4 серия смотреть онлайн — 06.07.2021

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Любовь. Побочный эффект | 06.07.2021 | 2021

В детективном сериале Любовь. Побочный эффект 4 серии от 06.07.2021 Валерия звонит Кириллу, чтобы попросить о помощи, но мужчина не берет трубку. В отчаянии главная героиня набирает номер подруги Ирины, и именно в этот момент в комнату заходит врач Черновский. Застукав пациентку с телефоном в руках, врач начинает ей угрожать. Сможет ли Валерия выбраться живой из клиники? Узнайте в 4 серии сериала Любовь. Побочный эффект.

В больнице к Магдалене начала возвращаться память. К ней спешит Кирилл, чтобы взять показания и во всем разобраться. Поймает ли следователь преступников? Спасет ли Валерию? Смотрите онлайн в сериале Любовь. Побочный эффект 4 серии.

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