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Video: Проти течії: 1 серія дивитись онлайн – 03.07.2021

Дивитися онлайн серіал Проти течії - 1 серія від 03.07.2021. Український драматичний фільм Проти течії серія 1 вже на сайті
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В 1 серії серіалу СТБ Проти течії (Водоворот) Міла і Михайло переїжджають в маленьке місто. Вони чудова пара: він пам’ятає про важливі річниці, а вона заради нього кидає столичне життя. І все ж таки дещо затьмарює життя Міли. Вона живе в постійному страху. Два роки тому стався інцидент, який змінив життя дівчини раз і назавжди. Міла ледь не потонула, і тепер вона до жаху боїться води.

Переїхавши в інше місто, Міла приймає рішення почати нове життя. В 1 серії серіалу Проти течії (Водоворот) вона відправляє резюме на вакансію прес-секретаря яхт-клубу, і дівчину охоче запрошують на співбесіду. Однак яхти – це постійне перебування поряд з водою, яка до смерті лякає Мілу. Чи зможе вона перемогти свою фобію?

Вода – не єдина перешкода на шляху до кар’єрних вершин. Мила на самому початку роботи робить фатальну помилку і накликає на себе гнів начальника. Чи зможе вона впоратися з цими труднощами? Дізнайтеся просто зараз – дивіться серіал Проти течії (Водоворот) 1 серія онлайн.

Дивитися онлайн всі серії серіалу Проти течії

Дивитися онлайн серіал Проти течії – 2 серія від 03.07.2021

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