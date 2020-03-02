Не пропустите сериал СТБ Спіймати Кайдаша – посмотрите на хорошо знакомую историю под новым углом!

Сериал снят по мотивам повести украинского писателя Ивана Нечуй-Левицкого «Кайдашева семья». И хотя оригинальная история была написана еще в 1878 году, описанные в книге проблемы остаются актуальными по сей день. А что будет, если взять любимых героев и перенести их в 21-й век? Узнайте прямо сейчас – смотрите сериал Спіймати Кайдаша на официальном сайте СТБ.

В современной версии добавилось несколько новых сюжетных поворотов, но это ничуть не испортило впечатление от истории. Кайдашиха осталась такой же сварливой и сладкоголосой, Мотря – строптивой, а Мелашка – тихой и милой.

История начинается с того, что Лаврин, младший сын Кайдаша, возвращается с армии. Он соскучился по клубу, танцам и девушкам, поэтому гуляет напропалую. А Карпо уже положил глаз на Мотрю, девушку с самым пробивным характером в Семигорах. Вскоре парню удалось уговорить ее пожениться. С этого момента и началось тяжелое время для семьи Кайдашей. Две хозяйки в доме спорят, ругаются и дерутся. Никто не может уступить и промолчать, никто не может простить. Поневоле втянутые в конфликт мужчины тоже перестают доверять друг другу…

Проживите целую жизнь вместе с главными героями – смотрите сериал Спіймати Кайдаша онлайн.

В ролях: Виктор Жданов, Тарас Цымбалюк, Ирина Мак, Григорий Бакланов, Ярослав Безкоровайный, Антонина Якушева, Дарья Федина, Кристина Федорак, Роман Ясиновский, Юлия Врублевская и др.

Автор сериала: Наталья Ворожбит

Режиссер: Александр Тименко

Продюсер: Егор Малыхин

Количество серий: 12

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