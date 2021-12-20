Серіал СТБ Кава з кардамоном – історична драма про заборонене кохання, яке розгорілось у Львові в ХІХ столітті, за часів Весни народів. Екранізація популярного роману львівської письменниці Наталії Гурницької Мелодія кави в тональності кардамону розповість про 20-річну доньку священника Анну, яка живе в місті Жовква, що під Львовом. Прихисток їй надала тітка Стефанія. З близьких родичів в Анни залишився лише брат Андрій, який навчається в духовній семінарії та планує піти стопами батька. Відсутність близьких людей по духу дається головній героїні драми Кава з кардамоном взнаки. Вона постійно відчуває себе самотньою та чужою в будинку тітки. Навіть попри те, що Стефанія ставиться до Анни дуже добре, дівчина не вважає своїм справжнім домом сім’ю тітки.

Життя юної Анни кардинально змінюється, коли вона знайомиться з 50-річним одруженим польським шляхтичем Адамом. Новий сусід по маєтку привабив увагу молодої дівчини. Ледь не одразу вона закохується в нього. Майже вдвічі старший Адам також не може приховувати своїх почуттів до Анни та відповідає їй взаємністю. Однак аби знайти щастя поруч одне з одним, парі доведеться пройти чимало випробувань, які диктують їм суворі правила ХІХ століття. Як розвиватимуться їхні стосунки? Чи зможуть Анна та Адам до смерті бути разом? Не пропустіть драматичну історію забороненого кохання – дивіться онлайн усі серії серіалу Кава з кардамоном на сайті СТБ.

У ролях: Олена Лавренюк, Павел Делонг, Тарас Цимбалюк, Ганна Чесляк, Олег Стальчук, Леся Самаєва, Софія Бровко, Анастасія Остреїнова, Павло Алдошин, Дорота Делонг, Людмила Смородіна, Ніна Набока, Віталій Ажнов, Павло Костіцин

Автор серіалу: Олена Лавренюк, Ольга Кржечевска, Наталія Яковлєва, Наталія Уварова

Режисерка: Ірина Громозда

Продюсери: Сергій Лавренюк, Олена Лавренюк

Кількість серій: 10

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