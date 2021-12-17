Про те, як кардинально може змінюватися життя, не з чуток знає головна героїня нового серіалу від СТБ Коханих не зрікайтесь. Мілена – філологиня, яка завдяки улюбленій справі отримала не тільки роботу мрії, але й знайшла на ній кохання всього свого життя – чоловіка Андрія. Подружжя дотримується здорового способу життя, має безліч спільних інтересів і виховує прекрасну дочку Дашу. Проте одного дня ця ідеальна картинка безслідно зникає, коли головна героїня мелодрами Коханих не зрікайтесь 2021 дізнається про зраду чоловіка з її молодою аспіранткою Христиною.

Розлучення, постійні сварки з донькою та дрібні проблеми змушують головну героїню тотально зневіритися, однак доля дарує їй шанс на друге кохання з амбітним і цікавим автослюсарем Борею. Роман допомагає життю Мілени заграти новими фарбами, однак страхи з минулого не дають їй бути вільною, і тому парі доводиться розстатися. У серіалі Коханих не зрікайтесь від телеканалу СТБ стає очевидним те, що долі такий розвиток подій виявиться не до вподоби. Саме тому вона влаштовує повторну зустріч Мілени й Борі, але вже не в ролі закоханих, а в якості тещі й зятя…

Невже між колишньою парою знову спалахнуть почуття? Чи дізнається донька Мілени про її стосунки з Борею в минулому? І через які випробування долі доведеться пройти головній героїні, аби нарешті відчути себе щасливою? Дивіться онлайн серіал Коханих не зрікайтесь на сайті СТБ, аби дізнатися відповіді на ці запитання та побачити фінал цієї дивовижної історії.

У ролях: Олеся Власова, Дмитро Сарансков, Віталій Кудрявцев, Леся Островська, Катерина Вайвала, Анастасія Михальчук, Олександр Озолін, Сергій Деньга, Яна Смоленцева та ін.

Автор серіалу: Марія Ваксман

Режисер-постановник: Олексій Будьонний

Продюсер: Артем Доллежаль

Кількість серій: 4

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