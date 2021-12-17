Не пропустіть нову мелодраму СТБ – дивіться онлайн серіал Коханих не зрікайтесь 1 серія від 17.12.2021!

Мілена – успішна філологиня, яка обіймає посаду завідувачки кафедри в престижному виші. В університеті вона працює разом зі своїм чоловіком Андрієм, який також викладає студентам. Здавалося б, їхня сім’я – ідеальна: вони виховують доньку Дашу, ведуть правильний спосіб життя та отримують задоволення від того, чим займаються. Однак у 1 серії мелодрами Коханих не зрікайтесь виявиться: ідеальне подружнє життя та стосунки з Андрієм ніщо інше, як ілюзія. За спиною Мілени чоловік завів інтрижку з її аспіранткою Христиною! Як головна героїня сприйняла цю новину? І що чекає на неї та Андрія? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Коханих не зрікайтесь 1 серія від 17.12.2021 на СТБ.

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Дивитися онлайн серіал Коханих не зрікайтесь – 2 серія від 17.12.2021