У житті Мілени в серіалі Коханих не зрікайтесь 2 серія від 17.12.2021 настала біла смуга. Поруч із Борисом вона відчула себе щасливою жінкою та нарешті змогла забути про важке розлучення з Андрієм. Однак жінку дещо турбує статус Борі. Чоловік – звичайний автомеханік. А їй біля себе хотілося б бачити самодостатнього та реалізованого чоловіка. Чи не стане це на заваді спільному щастю Бориса на Мілени? Дізнайтеся зовсім скоро!

У 2 серії мелодрами Коханих не зрікайтесь Андрій і Христина загрузли в рутині. Дівчина днями тільки те й робить, що пише кандидатську. На чоловіка та хатні справи часу просто не вистачає. А втомлений Андрій щоразу приходить додому, де його зустрічає гора немитого посуду, пустий холодильник, брудна квартира та купа невипраного одягу. Чи не стане це приводом до розлучення пари?

Дивіться онлайн серіал Коханих не зрікайтесь 2 серія від 17.12.2021 на СТБ – дізнайтеся, як Даша намагається влаштувати своє життя без допомоги батьків.

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Дивитися онлайн серіал Коханих не зрікайтесь – 3 серія від 17.12.2021