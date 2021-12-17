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Video: Не отрекаются любя: 2 серия смотреть онлайн – 17.12.2021

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Не отрекаются любя | 17.12.2021 | 2021

В жизни Милены в сериале Не отрекаются любя 2 серия от 17.12.2021 наступила белая полоса. Рядом с Борисом она почувствовала себя счастливой женщиной и наконец-то смогла забыть о тяжелом разводе с Андреем. Однако женщину несколько беспокоит статус Бори. Мужчина – обычный автомеханик. А ей возле себя хотелось бы видеть самодостаточного и реализованного мужчину. Не помешает ли это общему счастью Бориса и Милены? Узнайте совсем скоро!

Во 2 серии мелодрамы Не отрекаются любя Андрей и Кристина погрязли в рутине. Девушка целыми днями только и делает, что пишет кандидатскую. На мужчину и домашние дела времени просто не хватает. А уставший Андрей каждый раз приходит домой, где его встречает гора немытой посуды, пустой холодильник, грязная квартира и куча невыстиранной одежды. Не станет ли это поводом для развода пары?

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