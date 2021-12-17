О том, как кардинально может меняться жизнь, не понаслышке знает главная героиня нового сериала от СТБ Не отрекаются любя. Милена – филолог, которая благодаря любимому делу получила не только работу мечты, но и нашла на ней любовь всей своей жизни – мужа Андрея. Супруги придерживаются здорового образа жизни, имеют множество общих интересов и воспитывают прекрасную дочь Дашу. Однако однажды эта идеальная картинка бесследно исчезает, когда главная героиня мелодрамы Не отрекаются любя 2021 узнает об измене мужа с ее молодой аспиранткой Кристиной.

Развод, постоянные ссоры с дочерью и мелкие проблемы заставляют главную героиню тотально отчаяться, однако судьба дарит ей шанс на вторую любовь с амбициозным и интересным автослесарем Борей. Роман помогает жизни Милены заиграть новыми красками, однако страхи из прошлого не дают ей быть свободной, и потому паре приходиться расстаться. В сериале Не отрекаются любя от телеканала СТБ становится очевидным то, что судьбе такое развитие событий не понравится. Поэтому она устроит повторную встречу Милены и Бори, но уже не в роли возлюбленных, а в качестве тещи и зятя.

Неужели между бывшей парой снова вспыхнут чувства? Узнает ли дочь Милены о ее отношениях с Борей в прошлом? И через какие испытания судьбы придется пройти главной героине, чтобы наконец-то почувствовать себя счастливой? Смотрите онлайн сериал Не отрекаются любя на сайте СТБ, чтобы узнать ответы на эти вопросы и увидеть финал этой удивительной истории.

В ролях: Олеся Власова, Дмитрий Сарансков, Виталий Кудрявцев, Леся Островская, Екатерина Вайвала, Анастасия Михальчук, Александр Озолин, Сергей Деньга, Яна Смоленцева и др.

Автор сериала: Мария Ваксман

Режиссер-постановщик: Алексей Буденный

Продюсер: Артем Доллежаль

Количество серий: 4

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