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Video: Не отрекаются любя: 1 серия смотреть онлайн – 17.12.2021

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Не отрекаются любя | 17.12.2021 | 2021

Не пропустите новую мелодраму СТБ – смотрите онлайн сериал Не отрекаются любя 1 серия от 17.12.2021!

Милена – успешная филолог, занимающая должность заведующей кафедрой в престижном вузе. В университете она работает вместе со своим мужем Андреем, который также преподает студентам. Казалось бы, их семья идеальна: они воспитывают дочь Дашу, ведут правильный образ жизни и получают удовольствие от того, чем занимаются. Однако в 1 серии мелодрамы Не отрекаются любя окажется: идеальная супружеская жизнь и отношения с Андреем не что иное, как иллюзия. За спиной Милены мужчина завел интрижку с ее аспиранткой Кристиной! Как главная героиня восприняла эту новость? И что ждет ее и Андрея? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Не отрекаются любя 1 серия от 17.12.2021 на СТБ.

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