Не пропустите новую мелодраму СТБ – смотрите онлайн сериал Не отрекаются любя 1 серия от 17.12.2021!

Милена – успешная филолог, занимающая должность заведующей кафедрой в престижном вузе. В университете она работает вместе со своим мужем Андреем, который также преподает студентам. Казалось бы, их семья идеальна: они воспитывают дочь Дашу, ведут правильный образ жизни и получают удовольствие от того, чем занимаются. Однако в 1 серии мелодрамы Не отрекаются любя окажется: идеальная супружеская жизнь и отношения с Андреем не что иное, как иллюзия. За спиной Милены мужчина завел интрижку с ее аспиранткой Кристиной! Как главная героиня восприняла эту новость? И что ждет ее и Андрея? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Не отрекаются любя 1 серия от 17.12.2021 на СТБ.

Смотреть онлайн все серии сериала Не отрекаются любя

Смотреть онлайн сериал Не отрекаются любя – 2 серия от 17.12.2021