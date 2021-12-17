В сериале Не отрекаются любя 3 серия от 17.12.2021 Милена улетела в Америку, в Принстон. Новость о браке Даши и Бориса так шокировала ее, что она не теряла времени и решилась круто изменить свою жизнь.

Прошел год со дня создания семьи Бори и Даши. У пары хорошие отношения, они счастливы вместе и готовятся встречать Милену после года пребывания в США. Однако в 3 серии мелодрамы Не отрекаются любя 2021 родной дом встретил главную героиню не с распростертыми объятиями. Дочь не появилась в аэропорту, ее встретил Борис, а дома ее ждали сырые стены и вздутый ламинат. Нужно немедленно делать ремонт. А пока в квартире Милены «поселились» рабочие, женщина переехала к Боре и Даше…

Как появление женщины повлияло на отношения молодой семьи? Кто занял место в сердце Милены? Ответы на эти вопросы узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Не отрекаются любя 3 серия от 17.12.2021 на СТБ.

Смотреть онлайн все серии сериала Не отрекаются любя

Смотреть онлайн сериал Не отрекаются любя – 4 серия от 18.12.2021