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Даша узнала правду. Совместные фото с Борисом, выпавшие из кошелька Милены, намекнули об их романтических отношениях. Даша уверена: разговорами о разводе мама хотела их развести, чтобы снова связать свою жизнь с Борисом. Но поверит ли ослепленная злобой Даша словам матери, убеждающей в противоположном? Ответ – дальше.

В 4 серии мелодрамы Не отрекаются любя совместная спецоперация еще ближе сблизила Лешу и Дашу. Парню сложно скрыть свою симпатию к замужней женщине, однако на взаимные чувства он и не рассчитывает. Что ждет их дальше? Сможет ли Леша отпустить Дашу? Узнайте прямо сейчас!

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