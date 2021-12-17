Дивіться онлайн серіал Коханих не зрікайтесь 4 серія від 17.12.2021 на СТБ – фінал історії Мілени вас вразить!

Даша дізналася правду. Спільні фото з Борисом, які випали з гаманця Мілени, натякнули про їхні романтичні стосунки. Даша впевнена: розмовами про розлучення мама хотіла їх розлучити, аби знову пов’язати своє життя з Борисом. Але чи повірить засліплена злістю Даша словам матері, яка переконуватиме в протилежному? Відповідь – далі.

У 4 серії мелодрами Коханих не зрікайтесь спільна спецоперація ще ближче зблизила Льошу та Дашу. Хлопцеві складно приховати свою симпатію до одруженої жінки, однак на взаємні почуття він і не розраховує. Що чекає на них далі? Чи зможе Льоша відпустити Дашу? Дізнайтеся просто зараз!

Чи готова Мілена забути все, прийняти пропозицію Девіда та переїхати до Америки? Дивіться онлайн серіал Коханих не зрікайтесь 4 серія від 17.12.2021.

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