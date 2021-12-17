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Video: Коханих не зрікайтесь: 3 серія дивитися онлайн – 17.12.2021

Дивитись онлайн серіал Коханих не зрікайтесь - 3 серія від 17.12.2021. Український фільм Коханих не зрікайтесь серія 3 вже на сайті
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Коханих не зрікайтесь | 17.12.2021 | 2021

У серіалі Коханих не зрікайтесь 3 серія від 17.12.2021 Мілена полетіла до Америки, у Принстон. Новина про одруження Даші та Бориса так шокувала її, що вона не гаяла часу та наважилася круто змінити своє життя.

Пройшов рік із дня створення сім’ї Борі та Даші. У пари хороші стосунки, вони щасливі разом і готуються зустрічати Мілену після року перебування в США. Однак у 3 серії мелодрами Коханих не зрікайтесь 2021 рідний дім зустрів головну героїню не з розкритими обіймами. Донька не з’явилася в аеропорту, її зустрів Борис, а вдома на неї чекали сирі стіни та набухлий ламінат. Потрібно негайно робити ремонт. А поки у квартирі Мілени «поселилися» робочі, жінка переїхала до Борі та Даші…

Як поява жінки вплинула на стосунки молодої сім’ї? Хто зайняв місце в серці Мілени? Відповіді на ці запитання дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Коханих не зрікайтесь 3 серія від 17.12.2021 на СТБ.

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Дивитися онлайн серіал Коханих не зрікайтесь – 4 серія від 18.12.2021

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