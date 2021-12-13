Сериал СТБ Счастье по рецепту – это не просто очередная история любви. Это история о поисках себя и своего призвания в жизни.

Маша работает медсестрой, хотя всю жизнь мечтала быть кондитером. Не так-то просто бросить все и пойти за своей мечтой, когда на тебе лежит ответственность за семью. Мария замужем, а также у нее есть уже взрослая падчерица. Мария успевает не только работать по две смены на работе, но и заниматься бытовыми вопросами дома. Ей очень тяжело, но Маша продолжает мечтать о карьере кондитера.

Когда в сериале Счастье по рецепту муж Маши получает травму, ей приходится влезть в долги, чтобы оплатить его лечение. В поисках денег Мария устраивается на работу личной помощницей к пожилой женщине со сложным характером. С этого момента ее жизнь изменилась. Смотрите в сериале СТБ Счастье по рецепту.

В ролях: Любава Грешнова, Павел Харланчук, Лариса Кадочникова, Надежда Хильская, Яков Кучеревский, Виктория Билан и другие.

Автор сериала: Яна Симон

Режиссер: Роман Бровко

Продюсеры: Людмила Семчук, Катерина Шевелюк, Виктория Бурдукова

Количество серий: 4

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