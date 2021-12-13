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Video: Счастье по рецепту: 3 серия смотреть онлайн – 13.12.2021

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Счастье по рецепту | 13.12.2021 | Сезон 1

Виктория в сериале Счастье по рецепту 3 серия от 13.12.2021 испугалась последствий своих действий. Чтобы выйти сухой из воды, женщина бросила без сознания Виолетту Альбертовну и сбежала из имения. Всплывет ли правда? И главное: откроет ли глаза Игорь на будущую жену? Ответ – дальше.

В 3 серии мелодрамы Счастье по рецепту 2021 плохое предчувствие не подвело Марию. Женщина быстро бросила все дела и поехала в поместье. В доме ее ждал неприятный сюрприз: Виолетта Альбертовна лежит на полу без сознания и почти не дышит! Маша оперативно вызвала карету скорой помощи и начала делать все, чтобы женщина пришла в себя. Выживет ли Виолетта Альбертовна? Смотрите онлайн сериал Счастье по рецепту 3 серия от 13.12.2021 на СТБ.

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