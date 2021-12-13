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Video: Счастье по рецепту: 4 серия смотреть онлайн – 13.12.2021

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Счастье по рецепту | 13.12.2021 | Сезон 1

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Коля решил вымаливать прощение у Марии. Однако не из большой любви к женщине, а из-за наследства, которое она получила. Мужчина завалил ее цветами, комплиментами и пригласил на свидание. А в ресторане Коля удивил Машу неожиданным предложением снова сойтись и завести общего ребенка. Согласится ли главная героиня на примирение? Узнайте прямо сейчас.

В 4 серии мелодрамы Счастье по рецепту Мария и Игорь встретились. Однако милого разговора у них не получилось. Мужчина обвинил Машу в смерти тети. Мол, она умышленно избавилась от нее, чтобы получить наследство. А чтобы уничтожить следы преступления, удалила все записи с камер наблюдения. Как на такое обвинение отреагировала Мария? И что она рассказала Игорю о его любимой Вике? Смотрите онлайн сериал Счастье по рецепту 4 серия от 13.12.2021.

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