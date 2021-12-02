Смотрите онлайн сериал Родная мачеха 16 серия от 02.12.2021 на сайте СТБ! Сергея обвиняют в убийстве Виктора Лазарева. Тело мужчины нашли на набережной в тот день, когда ему предстояло встретиться с Сергеем. На машине Ветрова следователи обнаружили следы крови, а в багажнике нашли биту – орудие убийства. Но Сергей утверждает, что он не убивал Виктора. Неужели его тоже подставили, чтобы засадить за решетку? Смотрите онлайн сериал Родная мачеха серия 16.

Нина Фролова встретится со своим врагом, которым окажется человек, который постоянно был рядом и улыбался в лицо. Преступник похитит Нину для того, чтобы окончательно с ней расправиться. Успеет ли Паша ее спасти? Смотрите онлайн СТБ Родная мачеха серия 16.

Смотреть онлайн все серии сериала Родная мачеха