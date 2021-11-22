Сериал СТБ Родная мачеха рассказывает историю талантливой архитектора Марии Ветровой. Она талантлива, счастлива замужем, занимается любимым делом. Жизнь Марии была спокойной и размеренной до момента трагической смерти ее мужа. Убитую горем вдову в сериале Родная мачеха обвиняют в заказном убийстве собственного супруга!

Марию в сериале Родная мачеха выпускают из тюрьмы, но на ней уже висит клеймо убийцы. Никто не верит в то, что Мария не виновна, кроме ее отца. Свекровь выгоняет Марию на улицу, и тогда начинаются ее злоключения. Муж погиб загадочной смертью, отец умер, и сама Мария попадает в серьезную аварию. На этом ее приключения только начинаются. Беды валятся на Машу одна за другой, и никто не может ей помочь. Сможет ли она найти в себе силы, выжить в жестоком мире без поддержки близких и узнать, кто же убил ее мужа? Смотрите онлайн все серии сериала СТБ Родная мачеха и узнайте.

В ролях: Ольга Арнтгольц, Ирина Таранник, Иван Оганесян, Александр Никитин, Виталий Кудрявцев, Александр Наумов, Елена Коренева, Зоряна Марченко, Елена Дудич, Максим Радугин, Анатолий Котенев, Екатерина Файн, Михаил Кукуюк, Елена Хохлаткина

Режиссер: Сергей Крутин

Оператор-постановщик: Александр Оноприенко

Количество серий: 16

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