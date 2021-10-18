Смотрите онлайн остросюжетную мелодраму Любовь без тормозов на сериал СТБ!

Главная героиня Кира жила не свою, а чужую жизнь, которую ей придумала родная мать 17 лет назад. Во время учебы в школе Кира безумно влюбилась в одноклассника и забеременела. Но у Ольги Петровны были другие планы на дочь, и она не хотела, чтобы материнство их перечеркнуло. Женщина отправила Киру рожать в маленький городок. Как только ребенок появился на свет, Ольга Петровна забрала его себе и оформила как собственную дочь. Кира не стала перечить матери, хоть врачи предупредили, что она больше никогда не сможет иметь детей.

В сериале Любовь без тормозов Ольга Петровна нашла дочери достойного жениха – бизнесмена Дмитрия. Сначала отношения пары складывались хорошо. Соседки завидовали счастью Киры, у которой был большой дом и богатый муж. Но семейную идиллию разрушила горькая правда. Герой сериала СТБ Любовь без тормозов Дмитрий узнал о многолетнем обмане жены и ее внебрачном ребенке, поэтому немедленно подал на развод.

Кира не стала оправдываться, ведь прекрасно понимала, что сама разрушила свою жизнь. Ее сердце разрывалось от боли: муж уходит, а родная дочь считает ее сестрой. В момент отчаяния судьба сводит Киру с Игорем, и между ними появляется симпатия. Однако их объединяют не романтические отношения, а паутина лжи, которую нужно распутать. Хотите узнать, какие испытания и сюрпризы уготовила судьба для героев остросюжетного сериала Любовь без тормозов? Смотрите онлайн все серии на сайте СТБ!

В ролях: Антон Батырев, Лянка Грыу, Алла Масленникова, Виктор Васильев, Ольга Морозова, Алена Якименко, Евгений Лесничий, Гордей Дзюбинский, Константин Корецкий, Глеб Михайличенко

Авторы сериала: Лилия Молодецкая, Валерия Винс, Лилия Легостаева

Режиссеры: Анатолий Григорьев, Павел Тупик

Количество серий: 16

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