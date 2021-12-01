Смотрите онлайн сериал Родная мачеха 14 серия от 01.12.2021 на сайте телеканала СТБ! В дом Ветровых пришел следователь. Он рассказал, что Анну нашли убитой возле ее дома, и спросил, замечал ли кто-то в последнее время что-то странное. Нина понимает, что Анну убрал человек, который и ей испортил жизнь, и этот человек находится совсем рядом.

В 14 серии Родная мачеха следователь вызывает Нину на допрос. На камерах видеонаблюдения он увидел, как женщина входила в дом Анны в день ее смерти, поэтому решил задать несколько вопросов. В ходе разговора следователь взял отпечатки пальцев Нины и отправил своего помощника в Озерск, чтобы сравнить их с отпечатками пальцев Татьяны – тети Марии Ветровой. Неужели тайна Нины раскрыта? Смотрите онлайн сериал Родная мачеха серия 14.

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