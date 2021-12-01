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Video: Рідна мачуха: 14 серія дивитися онлайн – 01.12.2021

Дивитись онлайн серіал Рідна мачуха - 14 серія. Багатосерійний фільм Рідна мачуха серія 14 вже на сайті
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Дивіться онлайн серіал Рідна мачуха 14 серія від 01.12.2021 на сайті телеканалу СТБ! У дім Вєтрових завітав слідчий. Він розповів, що Анну знайшли вбитою біля її будинку, і запитав, чи хтось помічав останнім часом щось дивне. Ніна розуміє, що Анну прибрала людина, яка і їй зіпсувала життя, і ця людина знаходиться зовсім поруч.

У 14 серії Рідна мачуха слідчий викликає Ніну на допит. На камерах відеоспостереження він побачив, як жінка заходила в будинок Анни в день її смерті, тому вирішив поставити кілька запитань. Під час розмови слідчий взяв відбитки пальців Ніни та відправив свого помічника в Озерськ, щоб порівняти їх з відбитками пальців Тетяни – тітки Марії Вєтрової. Невже таємницю Ніни розкрито? Дивіться онлайн серіал Рідна мачуха серія 14.

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