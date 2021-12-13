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Video: Щастя за рецептом: 1 серія дивитися онлайн – 13.12.2021

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Щастя за рецептом | 13.12.2021 | Сезон 1

Серіал Щастя за рецептом 1 серія від 13.12.2021 познайомить вас з історією Марії. Жінка днями та ночами працює в провінційній поліклініці одразу на двох посадах – постовою та процедурною медсестрою. Робота забирає в неї всі сили: ненормований графік, нічні чергування, шалене навантаження… У додаток до складної професії її не розуміють чоловік Коля та падчерка Ліка. У 1 серії серіалу Щастя за рецептом 2021 виявиться: члени сім’ї не цінують жертв жінки. Навіть коли вона приходить із чергування, сім’я не дає їй відпочити. Навпаки, одягає на неї фартух і ставить біля плити.

Одного ранку Марія сказала собі: так більше не може продовжуватися. Вона постійно жертвує собою заради когось. Настав час усе змінити та поставити себе і свої бажання на перше місце. Так Маша вирішила зробити крок до заповітної мрії – стати кондитером – і записалася на майстер-клас до свого кумира Андрєєва. Однак реакція Колі та Ліки неприємно шокувала жінку. Чи не передумає вона йти за мрією? Дивіться онлайн серіал Щастя за рецептом 1 серія від 13.12.2021 на СТБ.

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Дивитися онлайн серіал Щастя за рецептом – 2 серія від 13.12.2021

 

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