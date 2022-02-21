Дивіться онлайн серіал СТБ Наперекір долі 1 серія від 21.02.2022 – не пропустіть початок заплутаної історії сім’ї Сорокіних.

Головна героїня Рита Сорокіна навчається на останньому курсі юридичного факультету та мріє стати слідчим. На вибір професії вплинув її батько Микола, який більшу частину свого життя присвятив службі в правоохоронних органах на посаді слідчого. Рита прагне продовжити справу тата та допомагати боротися зі злочинністю.

В 1 серії серіалу Наперекір долі в сім’ї Сорокіних трапляється страшна трагедія: мама Рити Аріна загинула під час пожежі на дачі! Слідчі розглядають версію нещасного випадку, проте в цій справі більше запитань, ніж відповідей. Як Аріна опинилася на закинутій дачі? І чому жінка взагалі потрапила в заміський будинок, якщо прямувала на роботу? Дивіться онлайн серіал Наперекір долі 1 серія від 21.02.2022 на сайті телеканалу СТБ.

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Дивитися онлайн серіал Наперекір долі – 2 серія від 21.02.2022