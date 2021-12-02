Дивіться онлайн серіал Рідна мачуха 16 серія від 02.12.2021 на сайті СТБ! Сергія звинувачують у вбивстві Віктора Лазарєва. Тіло чоловіка знайшли на набережній у той день, коли він мав зустрітися з Сергієм. На машині Вєтрова слідчі виявляють сліди крові, а в багажнику знаходять біту – знаряддя вбивства. Проте Сергій стверджує, що він не вбивав Віктора. Невже його теж підставили, щоб засадити за ґрати? Дивіться онлайн серіал Рідна мачуха серія 16.

Ніна Фролова зустрінеться зі своїм ворогом, яким виявиться людина, яка постійно була поруч і посміхалася в обличчя. Злочинець викраде Ніну для того, щоб остаточно з нею розправитися. Чи встигне Паша її врятувати? Дивіться онлайн серіал СТБ Рідна мачуха серія 16.

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