Вікторія в серіалі Щастя за рецептом 3 серія від 13.12.2021 злякалася наслідків своїх дій. Аби вийти сухою з води, жінка покинула напризволяще непритомну Віолетту Альбертівну та втекла з маєтку. Чи спливе правда? І головне: чи відкриє очі Ігор на майбутню дружину? Відповідь – далі.

У 3 серії мелодрами Щастя за рецептом 2021 погане передчуття не підвело Марію. Жінка швидко кинула всі справи та поїхала до маєтку. У будинку на неї чекав неприємний сюрприз: непритомна Віолетта Альбертівна лежить на підлозі та майже не дихає! Маша оперативно викликала карету швидкої допомоги та почала робити все, аби жінка прийшла до тями. Чи виживе Віолетта Альбертівна? Дивіться онлайн серіал Щастя за рецептом 3 серія від 13.12.2021 на СТБ.

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Дивитися онлайн серіал Щастя за рецептом – 4 серія від 13.12.2021