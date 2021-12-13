Серіал СТБ Щастя за рецептом – це не просто чергова історія кохання. Це історія про пошуки себе та свого покликання в житті.
Маша працює медсестрою, хоча все життя мріяла бути кондитером. Не так просто кинути все і піти за своєю мрією, коли на тобі лежить відповідальність за сім’ю. Марія заміжня, а також у неї є вже доросла падчерка. Марія встигає не лише працювати по дві зміни на роботі, а й займатися побутовими питаннями вдома. Їй дуже тяжко, але Маша продовжує мріяти про кар’єру кондитера.
Коли в серіалі Щастя за рецептом чоловік Маші отримує травму, їй доводиться влізти у борги, щоб сплатити за його лікування. У пошуках грошей Марія влаштовується на роботу особистою помічницею до літньої жінки зі складним характером. З цього моменту її життя змінилося. Дивіться у серіалі СТБ Щастя за рецептом.
У ролях: Любава Грешнова, Павло Харланчук, Лариса Кадочникова, Надія Хільська, Яків Кучеревський, Вікторія Білан та інші.
Авторка серіалу: Яна Симон
Режисер: Роман Бровко
Продюсери: Людмила Семчук, Катерина Шевелюк, Вікторія Бурдукова
Кількість серій: 4
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