Ви дивитеся онлайн серіал Щастя за рецептом 2 серія від 13.12.2021 на сайті СТБ!

Життя Марії розділилося на «до» і «після», як тільки вона приїхала додому. У подружній спальні Костя розважався з іншою! Такого Маша точно не пробачить. Вона вирішила негайно зібрати речі та покинути Костю й Ліку назавжди. Проте вони не дуже засмутилися. Навпаки, звинуватили в зраді Кості Марію. Мовляв, вона покинула їх на пів року. Однак що Ліка, що Костя забули: Маша не відпочивала, а заробляла гроші на їхні забаганки…

У 2 серії мелодрами Щастя за рецептом 2021 Марія повернулася до Віолетти Альбертівни. Попри те, що жінка образилася за Машу через її від’їзд, головній героїні вдалося знайти до неї підхід. Примирившись, вони взялися гучно святкувати розлучення із шампанським і закусками. Однак веселощі перервав кур’єр, який приніс запрошення на весілля Ігоря та Вікторії. Віолетта Альбертівна різко змінила радість на сум.

Який хитрий план придумала жінка, аби завадити весіллю племінника? Дивіться онлайн серіал Щастя за рецептом 2 серія від 13.12.2021.

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Дивитися онлайн серіал Щастя за рецептом – 3 серія від 13.12.2021