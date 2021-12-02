Дивіться онлайн серіал Рідна мачуха 15 серія від 02.12.2021 на сайті телеканалу СТБ! Слідчий прийшов у дім Вєтрових, щоб затримати Ніну Фролову. Він розповів усій сім’ї, що напередодні смерті Анна Левченко найняла приватного детектива, який знайшов багато дивних фактів у біографії Ніни. Після цього слідчий перевірив відбитки пальців, і тепер у нього немає сумнівів, що Ніна Фролова – це Марія Вєтрова. Як діти та Сергій відреагують на таку новину? Дивіться у 15 серії Рідна мачуха онлайн.

Паша допоміг Ніні втекти і сховав її на дачі своїх батьків. Він зізнався, що два роки тому заплатив Інгі за неправдиві свідчення проти Марії. Але тепер він хоче все виправити та знайти справжнього злочинця. Чи повірила йому Ніна? Дивіться онлайн серіал СТБ Рідна мачуха серія 15.

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Дивитися онлайн серіал Рідна мачуха – 16 серія від 02.12.2021