Серіал СТБ Рідна мачуха розповідає історію талановитої архітекторки Марії Вітрової. Вона талановита, щасливо заміжня, займається улюбленою справою. Життя Марії було спокійним і розміреним до моменту трагічної смерті її чоловіка. Вбиту горем вдову в серіалі Рідна мачуха звинувачують у вбивстві власного чоловіка!

Марію в серіалі Рідна мачуха випускають із в’язниці, але на ній уже висить тавро вбивці. Ніхто не вірить у те, що Марія не винна, окрім її батька. Свекруха виганяє Марію з дому, і тоді починаються її пригоди. Чоловік загинув загадковою смертю, батько помер, і сама Марія потрапляє в серйозну аварію. На цьому її пригоди лише розпочинаються. Біди валяться на Машу одна за одною, і ніхто не може їй допомогти. Чи зможе вона знайти в собі сили, вижити у жорстокому світі без підтримки близьких і дізнатися, хто ж убив її чоловіка? Дивіться онлайн усі серії серіалу СТБ Рідна мачуха та дізнайтесь.

У ролях: Ольга Арнтгольц, Ірина Таранник, Іван Оганесян, Олександр Нікітін, Віталій Кудрявцев, Олександр Наумов, Олена Коренєва, Зоряна Марченко, Олена Дудич, Максим Радугін, Анатолій Котенєв, Катерина Файн, Михайло Кукуюк, Олена Хохлаткіна

Режисер: Сергій Крутін

Оператор-постановник: Олександр Онопрієнко

Кількість серій: 16

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