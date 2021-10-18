Дивіться онлайн гостросюжетну мелодраму Некероване кохання на серіал СТБ!

Головна героїня Кіра жила не своє, а чуже життя, яке їй вигадала рідна матір 17 років тому. Під час навчання в школі Кіра до безтями закохалася в однокласника і завагітніла. Проте в Ольги Петрівни були інші плани на доньку, і вона не хотіла, щоб материнство їх перекреслило. Жінка відправила Кіру народжувати у маленьке містечко. Як тільки дитина з’явилася на світ, Ольга Петрівна забрала її собі та оформила як власну доньку. Кіра не стала перечити матері, хоча лікарі попередили, що вона більше ніколи не зможе мати дітей.

У серіалі Некероване кохання Ольга Петрівна знайшла доньці гідного нареченого – бізнесмена Дмитра. Спочатку стосунки пари складалися добре. Сусідки заздрили щастю Кіри, у якої був великий будинок і багатий чоловік. Проте сімейну ідилію зруйнувала гірка правда. Герой серіалу СТБ Некероване кохання Дмитро дізнався про багаторічний обман дружини і її позашлюбну дитину, тому негайно подав на розлучення.

Кіра не стала виправдовуватися, адже чудово розуміла, що сама зруйнувала своє життя. Її серце розривалося від болю: чоловік йде, а рідна донька вважає її сестрою. У момент відчаю доля зводить Кіру з Ігорем, і між ними з’являється симпатія. Проте їх об’єднують не романтичні стосунки, а павутина брехні, яку потрібно розплутати. Хочете дізнатися, які випробування та сюрпризи підготувала доля для героїв гостросюжетного серіалу Некероване кохання? Дивіться онлайн усі серії на сайті СТБ!

У ролях: Антон Батирєв, Лянка Гриу, Алла Масленнікова, Віктор Васильєв, Ольга Морозова, Олена Якименко, Євгеній Лісничий, Гордій Дзюбинський, Костянтин Корецький, Гліб Михайличенко

Автори серіалу: Лілія Молодецька, Валерія Вінс, Лілія Легостаєва

Режисери: Анатолій Григор’єв, Павло Тупик

Кількість серій: 16

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