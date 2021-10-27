У серіалі Некероване кохання 14 серія від 27.10.2021 все стає на свої місця. Денис відкрив слідству свій секрет, який останнім часом не давав йому спокійно жити. Зізнання сина дало змогу Ігорю звільнитися з-під варти. Проте Денис залишився в СІЗО…

Кіра в мелодрамі Некероване кохання 2021 серія 14 наважилася на відверту розмову з Нікою. Головна героїня сподівалася, що донька зрозуміє її. Однак чи змогла Ніка прийняти матір після стількох років брехні?

У ситуації, що склалася, тільки Марина почувається прекрасно. Жінка серйозно налаштована повернути Ігоря. От тільки методи, які вона обрала, шкодять сім’ї Бондарів.

Як складеться доля героїв після почутої правди? Дивіться онлайн серіал Некероване кохання 14 серія від 27.10.2021 на СТБ.

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