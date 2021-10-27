В сериале Любовь без тормозов 14 серия от 27.10.2021 все становится на свои места. Денис открыл следствию свой секрет, который в последнее время не давал ему жить спокойно. Признание сына позволило Игорю освободиться из-под стражи. Однако Денис остался в СИЗО…

Кира в мелодраме Любовь без тормозов 2021 года серия 14 решилась на откровенный разговор с Никой. Главная героиня надеялась, что дочь поймет ее. Однако смогла ли Ника принять мать после стольких лет лжи?

В сложившейся ситуации только Марина чувствует себя прекрасно. Женщина серьезно настроена вернуть Игоря. Вот только методы, которые она выбрала, несут ущерб семье Бондарь.

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