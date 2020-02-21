Смотрите онлайн сериал СТБ Наперекор судьбе 1 серия от 21.02.2022 – не пропустите начало запутанной истории семьи Сорокиных.

Главная героиня Рита Сорокина учится на последнем курсе юридического факультета и хочет стать следователем. На выбор профессии повлиял ее отец Николай, большую часть своей жизни посвятивший службе в правоохранительных органах на должности следователя. Рита стремится продолжить дело отца и помогать бороться с преступностью.

В 1 серии сериала Наперекор судьбе в семье Сорокиных случается страшная трагедия: мама Риты Арина погибла во время пожара на даче! Следователи рассматривают версию несчастного случая, однако по этому делу больше вопросов, чем ответов. Как Арина очутилась на заброшенной даче? И почему женщина вообще оказалась в загородном доме, если направлялась на работу? Смотрите онлайн сериал Наперекор судьбе 1 серия от 21.02.2022 на сайте телеканала СТБ.

Смотреть онлайн все серии сериала Наперекор судьбе

Смотреть онлайн сериал Наперекор судьбе – 2 серия от 21.02.2022