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Жизнь Марии разделилась на «до» и «после», как только она приехала домой. В супружеской спальне Костя развлекался с другой! Такого Маша точно не простит. Она решила немедленно собрать вещи и покинуть Костю и Лику навсегда. Однако они не слишком расстроились. Напротив, обвинили в предательстве Кости Марию. Мол, она бросила их на полгода. Однако что Лика, что Костя забыли: Маша не отдыхала, а зарабатывала деньги на их прихоти…

Во 2 серии мелодрамы Счастье по рецепту 2021 Мария вернулась к Виолетте Альбертовне. Несмотря на то, что женщина обиделась за Машу из-за ее отъезда, главной героине удалось найти к ней подход. Примирившись, они принялись громко праздновать развод с шампанским и закусками. Однако веселье прервал курьер, принесший приглашение на свадьбу Игоря и Виктории. Виолетта Альбертовна резко сменила радость на печаль.

Какой хитрый план придумала женщина, чтоб помешать свадьбе племянника? Смотрите онлайн сериал Счастье по рецепту 2 серия от 13.12.2021.

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Смотреть онлайн сериал Счастье по рецепту – 3 серия от 13.12.2021