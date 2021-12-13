Сериал Счастье по рецепту 1 серия от 13.12.2021 познакомит вас с историей Марии. Женщина днями и ночами работает в провинциальной поликлинике сразу на двух должностях – постовой и процедурной медсестрой. Работа забирает у нее все силы: ненормированный график, ночные дежурства, безумная нагрузка… В дополнение к сложной профессии ее не понимают муж Коля и падчерица Лика. В 1 серии сериала Счастье по рецепту 2021 окажется, что члены семьи не ценят жертв женщины. Даже когда она приходит с дежурства, семья не дает ей отдохнуть. Напротив, надевает на нее фартук и ставит у плиты.

Однажды утром Мария сказала себе, что так больше не может продолжаться. Она постоянно жертвует собой ради кого-то. Пора все изменить и поставить себя и свои желания на первое место. Так Маша решила шагнуть к заветной мечте – стать кондитером – и записалась на мастер-класс к своему кумиру Андрееву. Однако реакция Коли и Лики неприятно шокировала женщину. Не передумает ли она идти за мечтой? Смотрите онлайн сериал Счастье по рецепту 1 серия от 13.12.2021 на СТБ.

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