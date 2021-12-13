Дивіться онлайн фінал серіалу Щастя за рецептом 4 серія від 13.12.2021 на сайті СТБ!

Коля вирішив вимолювати прощення в Марії. Проте не з великого кохання до жінки, а через спадок, який вона отримала. Чоловік завалив її квітами, компліментами та запросив на побачення. А в ресторані Коля здивував Машу неочікуваною пропозицією знову зійтися та завести спільну дитину. Чи погодиться головна героїня на примирення? Дізнайтеся просто зараз.

У 4 серії мелодрами Щастя за рецептом Марія та Ігор зустрілися. Однак милої розмови в них не вийшло. Чоловік звинуватив Машу в смерті тітки. Мовляв, вона навмисне здихалася її, аби отримати спадок. А щоб знищити сліди злочину, видалила всі записи з камер спостереження. Як на таке звинувачення відреагувала Марія? І що вона розповіла Ігорю про його кохану Віку? Дивіться онлайн серіал Щастя за рецептом 4 серія від 13.12.2021.

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