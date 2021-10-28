Дивіться онлайн серіал Некероване кохання 16 серія від 28.10.2021 – дізнайтеся розв’язку драматичної історії!

Прямуючи додому, Андрій та Ігор потрапили в аварію. Дивним способом гальма автівки Бондаря несподівано відмовили! Чи вдалося чоловікам уникнути смерті? Залишайтеся з нами – побачте, до яких наслідків призвела аварія.

У 16 серії мелодрами Некероване кохання розкрився головний секрет Ольги, який не дає їй жити без болю. Сорок років тому жінка народила свого першого сина Женю. Проте життя хлопчика опинилося під загрозою через патологію. Його можна було врятувати, проте лікування коштувало дуже дорого. У цей момент чоловік Ольги від неї відвернувся, а її сім’я ледве зводила кінці з кінцями. На жаль, Женя загинув… Як смерть сина вплинула на Ольгу? Дізнайтеся просто зараз.

Хто підлаштував аварію Бондаря та його колеги? Чи є зв’язок між цією ДТП та аварією Вишневського? І чи зможуть Кіра й Ігор бути разом? Відповіді на ці запитання дивіться онлайн у мелодрамі Некероване кохання 16 серія від 28.10.2021 на СТБ.

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