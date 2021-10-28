Смотрите онлайн сериал Любовь без тормозов 16 серия от 28.10.2021 – узнайте развязку драматической истории!

Направляясь домой, Андрей и Игорь попали в аварию. Странным образом тормоза автомобиля Бондаря неожиданно отказали! Удалось ли мужчинам избежать смерти? Оставайтесь с нами – увидите, к каким последствиям привела авария.

В 16 серии мелодрамы Любовь без тормозов раскрылся главный секрет Ольги, не дающий ей жить без боли. Сорок лет назад женщина родила своего первого сына Женю. Однако жизнь мальчика оказалась под угрозой из-за патологии. Его можно было спасти, однако лечение стоило очень дорого. В этот момент муж Ольги от нее отвернулся, а ее семья едва сводила концы с концами. К сожалению, Женя погиб… Как смерть сына повлияла на Ольгу? Узнайте прямо сейчас.

Кто подстроил аварию Бондаря и его коллеги? Есть ли связь между этим ДТП и аварией Вишневского? И смогут ли Кира и Игорь быть вместе? Ответы на эти вопросы смотрите онлайн в мелодраме Любовь без тормозов 16 серия от 28.10.2021 на СТБ.

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