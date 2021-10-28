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Video: Некероване кохання: 15 серія дивитися онлайн – 28.10.2021

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Слідчі в серіалі Некероване кохання 15 серія від 28.10.2021 активно опрацьовують ще одну версію в справі Рити та Дмитра. З огляду на те, що на анонімному листі знайдено відбитки пальців Ольги Лютаєвої, а таксист зізнався, що саме вона супроводжувала Вишневського до готелю, очевидно: жінка причетна до справи. Але як? Відповіді покаже 15 серія мелодрами Некероване кохання.

Ігор готовий боротися за Ваню. Він піде на все, аби син залишився з ним. Навіть вдати щасливу сім’ю з Мариною, яка вже мріє про спадок Івана. Чи зможе Бондар відстояти права на сина в суді? Залишайтеся з нами – дізнайтеся вирок судді.

Дивіться онлайн серіал Некероване кохання 15 серія від 28.10.2021 – дізнайтеся, що чекає на Ігоря та Марину.

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