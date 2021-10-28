Слідчі в серіалі Некероване кохання 15 серія від 28.10.2021 активно опрацьовують ще одну версію в справі Рити та Дмитра. З огляду на те, що на анонімному листі знайдено відбитки пальців Ольги Лютаєвої, а таксист зізнався, що саме вона супроводжувала Вишневського до готелю, очевидно: жінка причетна до справи. Але як? Відповіді покаже 15 серія мелодрами Некероване кохання.
Ігор готовий боротися за Ваню. Він піде на все, аби син залишився з ним. Навіть вдати щасливу сім’ю з Мариною, яка вже мріє про спадок Івана. Чи зможе Бондар відстояти права на сина в суді? Залишайтеся з нами – дізнайтеся вирок судді.
Дивіться онлайн серіал Некероване кохання 15 серія від 28.10.2021 – дізнайтеся, що чекає на Ігоря та Марину.
Дивитися онлайн усі серії серіалу Некероване кохання
Дивитися онлайн серіал Некероване кохання – 16 серія від 28.10.2021
Thanks!
Our editors are notified.