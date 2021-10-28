Следователи в сериале Любовь без тормозов 15 серия от 28.10.2021 активно прорабатывают еще одну версию по делу Риты и Дмитрия. Учитывая, что на анонимном листе найдены отпечатки пальцев Ольги Лютаевой, а таксист признался, что именно она сопровождала Вишневского в гостиницу, очевидно: женщина причастна к делу. Но как? Ответы покажет 15 серия мелодрамы Любовь без тормозов.

Игорь готов бороться за Ваню. Он пойдет на все, чтобы сын остался с ним. Даже притвориться счастливой семьей с Мариной, которая уже мечтает о наследстве Ивана. Сможет ли Бондарь отстоять права на сына в суде? Оставайтесь с нами – узнайте приговор судьи.

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