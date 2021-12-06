Дивіться онлайн серіал Швабра 2 сезон на Серіал СТБ. У центрі сюжету опиниться незвичайна вчителька математики зі звичайної школи. Анна володіє феноменальними математичними здібностями, яким може позаздрити будь-який вчений. Через невдалий досвід романтичних стосунків у минулому вона поринає з головою у математичну аскезу. Жінку не цікавлять розваги, у неї немає близьких друзів і вона навіть у думках не допускає можливості закохатися вдруге. Але доля вирішує інакше, звівши науковицю з капітаном поліції. Відтоді вона стає його помічницею та допомагає розкривати злочини завдяки своєму неординарному методу. Які пригоди чекатимуть на пару слідчого й вчительки математики? Невже одному з героїв загрожуватиме біда? Дізнайтеся просто зараз – дивіться серіал Швабра 2 сезон!

У ролях: Олександра Ребенок, Антон Батирєв, Анна Кузіна, Олександр Рудько, Сергій Сипливий, Іван Тамашев та інші.

Режисер-постановник: Тарас Дудар

Оператор-постановник: Олексій Цвелодуб

Автор сценарію: Олексій Френкель

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