Смотрите онлайн сериал Швабра 2 сезон на Сериал СТБ. В центре сюжета окажется необычная учительница математики из обычной школы. Анна обладает феноменальными математическими способностями, которым может позавидовать любой учёный. Из-за неудавшегося опыта романтических отношений в прошлом она погружается с головой в математическую аскезу. Женщину не интересуют развлечения, у нее нет близких друзей и она даже в мыслях не допускает возможности влюбиться во второй раз. Но судьба решает иначе, сведя ученую с капитаном полиции. С этого момента она становится его помощницей и помогает раскрывать преступления благодаря своему неординарному методу. Какие приключения будут ждать пару следователя и учительницы математики? Неужели одному из героев будет угрожать беда? Узнайте прямо сейчас – смотрите сериал Швабра 2 сезон!

В ролях: Александра Ребенок, Антон Батирев, Анна Кузина, Александр Рудько, Сергей Сипливый, Иван Тамашев и другие.

Режиссер-постановщик: Тарас Дударь

Оператор-постановщик: Алексей Цвелодуб

Автор сценария: Алексей Френкель

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