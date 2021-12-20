Сериал СТБ Кофе с кардамоном – историческая драма о запретной любви, которая разгорелась во Львове в XIX веке, во времена Весны народов. Экранизация популярного романа львовской писательницы Наталии Гурницкой Мелодія кави в тональності кардамону расскажет о 20-летней дочери священника Анне, живущей в городе Жовква под Львовом. Приют ей предоставила тетя Стефания. Из близких родственников у Анны остался только брат Андрей, который учится в духовной семинарии и планирует последовать по стопам отца. Отсутствие близких людей по духу дает главной героине драмы Кофе с кардамоном о себе знать. Она постоянно чувствует себя одинокой и чужой в доме тети. Даже несмотря на то, что Стефания относится к Анне очень хорошо, девушка не считает своим настоящим домом семью тети.

Жизнь юной Анны кардинально меняется, когда она знакомится с 50-летним женатым польским шляхтичем Адамом. Новый сосед по имению привлек внимание молодой девушки. Чуть ли не сразу она влюбляется в него. Почти вдвое старший Адам тоже не может скрывать своих чувств к Анне и отвечает ей взаимностью. Однако чтобы найти счастье рядом друг с другом, паре придется пройти немало испытаний, которые диктуют им строгие правила ХІХ века. Как будут развиваться их отношения? Смогут ли Анна и Адам до смерти быть вместе? Не пропустите драматическую историю запретной любви – смотрите онлайн все серии сериала Кофе с кардамоном на сайте СТБ.

В ролях: Алена Лавренюк, Павел Делонг, Тарас Цымбалюк, Анна Чесляк, Олег Стальчук, Леся Самаева, София Бровко, Анастасия Остреинова, Павел Алдошин, Дорота Делонг, Людмила Смородина, Нина Набока, Виталий Ажнов, Павел Кости

Автор сериала: Алена Лавренюк, Ольга Кржечевская, Наталья Яковлева, Наталья Уварова

Режиссер: Ирина Громозда

Продюсеры: Сергей Лавренюк, Алена Лавренюк

Количество серий: 10

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