21 лютого на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра гостросюжетної мелодрами «Наперекір долі» виробництва «Київтелефільм». У праймовому слоті «СТБ-серіал» глядачі побачать 16-серійну детективну історію.

Більше на тему: Дата прем’єри улюбленого серіалу «Папаньки»-4 на СТБ

Новий серіал з драматичним сюжетом про переплетення особистого та професійного. Наскільки таємниці можуть ввести в оману, а також видати бажане за дійсність? Багато сімейних секретів будуть розкриті наперекір підлості, страху та долі!

Головна героїня Рита дізнається, що її мати загинула в заміському будинку під час пожежі. Слідство встановлює, що вона була там із коханцем. Причиною займання стала непогашена сигарета… Справу списують на нещасний випадок.

Рита отримує диплом юриста і твердо вирішує самотужки взятися за розслідування. Проте її батько Микола Петрович та коханий Артем категорично проти. Невже вони щось знають про події того дня?

Артем також працює у слідчому комітеті. Однак, допомігши Риті влаштуватися туди ж на роботу, починає завантажувати її справами. Чоловік просто не хоче, щоб його кохана копалася у складному минулому своєї матері. Однак доля веде Риту іншим шляхом. Що більше дівчина намагається докопатися до істини, то несподіванішими і приголомшливішими стають факти.

Сплетіння справжнього детектива і драми. Заплутані сюжетні лінії і таємниці, які збивають зі шляху головних героїв.

Виробництво – «Київтелефільм».

Режисер-постановник – Юрій Осипов.

Оператор-постановник – Андрій Шкір.

«Наперекір долі» – актори серіалу:

Альона Коломіна;

Олександр Константинов;

Олександр Наумов;

Кирило Кузнецов;

Олена Яковлєва;

Софія Ардова та ін.

Video: Дата великої прем’єри серіалу «Наперекір долі» на СТБ Наперекір долі Україна виходить в ефір телеканалу СТБ в 2022 році. Уже відома дата старту серіалу Наперекір долі на СТБ. Наперекір долі 2022 дата виходу нового сезону.

Не пропустіть серіал «Наперекір долі» з 21 лютого з понеділка по четвер о 20:15!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.